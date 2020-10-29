شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لشاب يتحرش بفتاة في الطائف يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

آثار مقطع فيديو متداول، لشاب بالطائف يقوم بفعل خادش للحياء بيده داخل إحدى السيارات، استياء المواطنين.

وأكد متداولو الفيديو، أن الشاب كان يتحرش بموظفة في إحدى المطاعم في الطائف، وقام بتلك الحركة غير الأخلاقية، غير مكترث بالمارة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق تحت عنوان ‏‎"متحرش ماك الطايف"، فيما كانت ردود الأفعال على الهاشتاق متفاوتة ما بين أن البعض يؤكد أن تلك الفعلة من باب الفكاهة، بينما اعتبر آخرون أن مافعله الشاب متنافيا للأخلاق الاجتماعية، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

علق مغرد على الهاشتاق قائلت: "فيه عينات كثيرة مثله وأخس منه، وحلال فيهم ونتمنى يتم عقابهم باقصى العقوبات".

‏‎وقال مغرد آخر : "غلطان ولازم يتعاقب"، كما علق مغرد: "‏المفترض إيصال المقطع للجهات المختصة وهي تقدر العقوبه سواء تغريم أو تشهير" .

ودافع البعض عن الشاب، حيث قال أحد المغردين:" ليه الناس صارت تحب التشهير و التصوير ؟ وليه حكمتو عليه متحرش من مقطع كم ثانية طيب تدرون وش صار بينهم ؟".

وأضاف مغرد آخر: لا ابرر هذه الحركة المشينة التي عملها ولكن ربما أتت من باب الفكاهة وأرجو عدم الحكم على الموضوع من هذه الثواني"، فيما طالب مغرد برفع قضية تشهير على مصور الفيديو .