فيديو وصور .. الأرصاد تحاصر بقعة زيت افتراضية بكفاءة

2020-10-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

بثت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة مقطعًا قصيرًا وصورًا حية لمحاصرة بقع الزيت خلال التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في جازان.

وجاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الذي تفقد مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية في جازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة له.

استعداد الأرصاد والتأهب والجاهزية

من جانبه، قال الرئيس العام والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، إن هدف التمرين هو تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة -لا سمح الله-.



مواجهة التلوث البحري مواجهة التلوث البحري

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد استمع في مستهل التمرين إلى شرح وافٍ عن الفرضية من قبل الجهات المشاركة في التمرين الذي يهدف للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة -لا قدر الله- وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مطلعًا على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها ودورها والإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لديها.





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