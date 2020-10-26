القبض على 5 مقيمين يتاجرون بشرائح الاتصال

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة قبضت على خمسة من الجنسية البنجلاديشية، متخذين من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بالرياض وكرا لتنفيذ جرائمهم، وضبطت بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية، و8 أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاص مجهولين، ومبالغ قدرها 71,669 ريالا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على خمسة مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة قبضت على خمسة من الجنسية البنجلاديشية، متخذين من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بالرياض وكرا لتنفيذ جرائمهم، وضبطت بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية، و8 أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاص مجهولين، ومبالغ قدرها 71,669 ريالا.

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