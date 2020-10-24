محمد بن مسعود - الدمام - ابتداء من الخميس القادم أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة. وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.فيروس كورونا الجديد الأردن الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-24 أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة. وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 10:44 PM ابتداء من الخميس القادم ابتداء من الخميس القادم أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة. وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ، الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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