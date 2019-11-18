شكرا لقرائتكم خبر عن 50 سنة أقصى عمر لراغبي الإيفاد إلى المدارس السعودية بالخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس 7/‏5/‏1441، وذلك وفقا لتوجيهات نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

يأتي ذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة، نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441/‏1442هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة، إذ تضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية، ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/‏1/‏1441.