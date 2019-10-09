جدول التقويم الدراسي 1441-1442 وزارة التعليم السعودية بالأسابيع ومواعيد الإجازات والعطلات الرسمية

ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار التعليمية في المملكة السعودية ونقدم لكم عبر المقال التقويم الدراسي 1441-1442 عبر وزارة التعليم السعودية، حيث سنتعرف على التعديلات الجديدة التي طرأت على التقويم الدراسي الجديد ١٤٤١ منذ فترة قصيرة والتي يمكنكم من خلالة الإطلاع على مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية بالتفصيل، وموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول وبداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1441.

والجدير بالذكر أن المملكة السعودية تشهد بعض من سوء الأحوال الجوية خلال هذه الأيام نظراً لبدء دخول فصل الشتاء، وبناءً عليه تُعلن وزارة التعليم السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية تعليق الدراسة في بعض مدارس المناطق السعودية التي يحل بها سوء أحوال الطقس.

التقويم الدراسي 1441-1442

من خلال التقويم الدراسي 1441-1442 يمكنكم معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية، فيما يمكنكم الإطلاع على مواعيد الاختبارات في المملكة السعودية للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، حيث يقوم التقويم الدراسي بالإجابة على جميع الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

التقويم الدراسي 1441 بالأسابيع، منذ فترة قصيرة أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التعديل الذي طرأ على التقويم الدراسي من وزارة التعليم السعودية كالتالي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 22 أسبوعا

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 22 أسبوعا

عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 219 يومًا

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 3 إجازات

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 40 يومًا

التقويم الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢

نرفق لكم الىن مجموعة من الصورة التي توضح التقويم الدراسي 1441-1442، والتي من خلالها يمكنكم الإطلاع على جميع المواعيد للإجازات والعطلات الرسمية في السعودية ومواعيد الاختبارات لجميع الصفوف الدراسية من المتوسطة والابتدائية والثانوية العامة في السعودية، ويمتد التقويم الدراسي المرفق حتى عام 1443.

وبخلاف التقويم الدراسي 1441-1442 وزارة التعليم السعودية، سنتابع معكم باستمرار أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في المملكة السعودية، كما يمكنكم زيارة موقعنا القسم السعودي أو التعليم تجدون ما ترغبون به، وما يهمكم من أخبار تعليمية بخصوص المراحل الدراسية فبي المملكة.