عاجل اليمن : عاجل الميسري يغادر السعودية وهذه وجهته القادمة .. والصحفي ‘‘بن لزرق’’ يكشف تفاصيل ما يجري خلف الكواليس

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الميسري يغادر السعودية وهذه وجهته القادمة .. والصحفي ‘‘بن لزرق’’ يكشف تفاصيل ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصفحي والسياسي اليمني فتحي بن لرزق عن تفاصيل وزير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري الى جمهورية مصر العربية.

وأكد بن لزرق قي منشور رصده "ناس تايمز" أن "نائب رئيس الوزراء احمد الميسري غادر مدينة الرياض قبل 3 أيام من اليوم .

واضاف : بنفس يوم مغادرة الوزير الميسري كان وفد الحكومة الذي طلبه السعوديون إلى جدة قد غادر هو الاخر إلى الرياض تاركا الانتقالي في جدة والذي لايزال فيها دون اجراء اي حوار لا مباشر ولا غير مباشر مع الانتقالي.

واشار قائلاً : لم يعد في جدة سوى الانتقالي وقياداته حتى الجانب السعودي غادر هو الاخر صوب الرياض.



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وأكد : أن هدف الزيارة للقاهرة هو اللقاء بالقيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات وخصوصا الشخصيات السياسية اليمنية التي تعيش في القاهرة أو في عواصم أخرى.

مشيرا انه خلال اليومين الماضيين تمت اللقاءات بنجاح تام وضمت عدد كبير من القيادات وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في البلد.

واكد انه خلال ايام من المقرر ان يعود الميسري اما الى الرياض او الى الداخل اليمني ، والزيارة إلى القاهرة تمت بتنسيق ودعم سعودي كامل .

قائلا : بحسب ما اُبلغنا به ستكون هناك جبهة وطنية عريضة ستسعى لتقويم الاختلالات الحاصلة والوقوف صفا واحدا لاجل اصلاح حال المناطق المحررة واداء الشرعية.

واختتم : اشياء أخرى لا استطيع الكشف عنها لكن اؤكد لكم أنها ايجابية .