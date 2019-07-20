موعد اجازة عيد الأضحى 2019-1440 في السعودية وموعد عيد الأضحى 2019

موعد اجازة عيد الأضحى 2019-1440| مع اقتراب موعد عيد الأضحى في السعودية ، يكثر البحث في محرك البحث جوجل عن تاريخ ومتي موعد اجازة عيد الأضحى 2019-1440، وما هو اليوم الأول في إجازة عيد الأضحى، بجانب ماهي فترة إجاز العيد في السعودية والعديد من الأسئلة الأخرى التي يبحث المواطن السعودي عن أجوبه لها في الفترة الحالية، ومن خلال هذا الموضوع سنقدم لكم كل تفاصيل موعد اجازة عيد الأضحى 2019 _1140 في المملكة العربية السعودية كما سنعرض عليكم موعد أول أيام عيد الأضحى وموعد يوم عرفة فتابعونا.

موعد اجازة عيد الأضحى 2019-1440

ومعا اقتراب موعد عيد الأضحى 2019 يكثر البحث من طرف الأشخاص عن موعد عطلة العيد، وذلك في ظل تخطيط الجميع لطريقة ومكان قضاء اجازة عيد الأضحى 1440-2019، فهناك من يرغب في قضاء اجازة عيد الأضحى 2019-1440 مع العائلة والأحباب، خصوصا الأشخاص الذي يشتغلون في مناطق بعيدة عن العائلة، وعيد الأضحى كما يعرف الجميع هو عيد صلة الرحيم والتواصل مع الأحباب بصفة عامة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2019-1440 في السعودية

هذا وتما الإعلان من طرف الخدمة المدنية أن مدة عطلة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية ستكون هي احدي عشرة يوما، أما بخصوص موعد بداية عطلة واجازة عيد الأضحى في السعودية هذا العام، فمن المنتظر أن تنطلق يوم الخامس من شهر ذي الحجة 1440 المقبل، الذي يوازي السادس من شهر أغسطس القادم 2019، ومن المنتظر أن تنتهي اجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية في الخامس عشر من شهر ذي الحجة، الذي يوافق 16 أغسطس 2019.

موعد عيد الأضحى 1440/2019 في السعودية

بخصوص أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية هذا العام، حيث من المنتظر أن يكون موعد عرفة ووقفة الحجاج بتاريخ يوم الأحد الموافق ل 9 ذي الحجة 1440، الذي يوازي 11 أغسطس 2019، وبتالي من المنتظر أن يكون موعد عيد الأضحى في السعودية 2019، هو يوم الإثنين الموافق ل 12 أغسطس 2019 القادم.