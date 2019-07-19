الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق بوابة أبشر برقم الهوية السعودية أو الإقامة + رابط تسجيل الدخول...

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة عبر موقعها الإلكتروني وهي خدمة أبشر أعمال المرور وهي تلك الخدمة التي تتيح لكل المواطنين السعوديين بالإضافة إلى الوافدين عبر موقع بوابة أبشر الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً وذلك بإستخدام رقم الهوية. كما أنه ليست خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها بوابة أبشر أعمال المرور لكنها تقدم أيضا خدمة الاستعلام عن التصاريح كذلك كافة الأمور التي تخص التعامل مع المرور السعودي والعديد من الخدمات المرورية الأخرى التي تخص مرور السعودية في خدمة كما أوضحنا يُطلق عليها “أبشر أعمال المرور” وهي التي تسهل بصورة كبيرة التعامل على كافة خدمات المرور في السعودية.

موقع وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر

هذا ويُعد موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يُطلق عليها بوابة أبشر أحد أرقى مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نظرا لما يُقدمه الموقع بوابة أبشر من خدمات للمواطنين السعوديين والوافدين من الخارج برقم الهوية أو رقم الإقامة. هذا ويُقدم الموقع خدمات خاصة بالمرور والجوازات وكذلك الأحوال المدنية واستقدام العائلات كذلك تصاريح الأسلحة المُختلفة وغيرها من الخدمات والتي نستعرضها فيما بعد سوياً.

منصة أبشر الجديدة

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها على الإنترنت بنقل منصة أبشر إلى رابط جديد وذلك لخدمة 12 مليون مستخدم عبر الإنترنت ويأتي منصة أبشر الجديدة عبر الرابط التالي : منصة أبشر الجديدة وهذا يأتي لتفعيل بوابة منصة خدمات أبشر على الإنترنت بعد أن تم اطلاقها لفترة طويلة نسخة تجريبية بتبويب أعلى صفحات موقع وزارة الداخلية السعودية وعند الدخول إلى الموقع الجديد تجد الصفحة التالية هي الصفحة الافتتاحية لمنصة أبشر الجديدة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر للأفراد Individuals وخدمات بوابة أبشر للأعمال Business.

استخدام خدمة أبشر أعمال المرور للإستعلام عن مخالفات المرور في السعودية

هذا ويتيح هذا النظام لكافة المواطنين بالإضافة إلى الوافدين من خارج السعودية إمكانية الإستعلام عن مخالفات المرور عن طريق استخدام رقم الهوية للمواطنين أو إستخدام رقم الإقامة للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية “الغير سعوديين” هذا مع وضع تحذير لأي محاولة لتسجيل الدخول ببطاقة هوية خاصة بشخص آخر بإن هذه الخطوة تكون غير قانونية.

كما ذكرنا فإن هذه الخدمة مُتاحة للجميع سواء كانوا وافدين أو مواطنين وذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودي: الدخول إلى بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

كيفية تسجيل الدخول على موقع بوابة أبشر للخدمات المرورية في السعودية

هذا ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة أبشر الخاص بـ “الإستعلام عن المخالفات المرورية” وإتمام كافة المعاملات الخاصة بالمرور بالمملكة العربية السعودية عليك اتباع الخطوات التالية:

خدمات بوابة أبشر السعودية

هذا ولا تقتصر خدمات بوابة أبشر أعمال المرور على معرفة المخالفات المرورية في السعودية فقط لكنها تُتيح أيضا لكافة المستخدمين إلكترونيا القيام بكافة أعمال وخدمات المرور مثل:

الإستعلام عن مخالفات المرور

نقل الرخصة

تجديد رخصة القيادة برقم الهوية

تجديد هوية المُقيم

تجديد استمارة المركبة

خدمات الجوازات وتجديد جواز السفر السعودي

الاستعلام عن التصاريح مثل تصريح الحج وخلافه.

الإستعلام والتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

خدمات أبشر أعمال المرور المرورية بالسعودية

هذا ومن أجل تحديد الخدمات المرورية التي تقدمها بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي والتي على سبيل المثال نذكر منها:

الإستعلام عن المخالفات المرورية

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

حجز موعد لخدمات المرور

هذا كان بإيجاز أهم ما يتعلق بـ “بوابة أبشر أعمال المرور” لـ الاستعلام عن مخالفات المرور السعودية عبر الإستعلام الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية السعودي. هذا ولا تعد خدمات المرور فقط هي الخدمة التي تُقدم في السعودية إلكترونيا فهناك أيضا فاتورة الكهرباء الإلكترونية التي تصدر عن شركة الكهرباء السعودية إلكترونيا وهو ما استعرضناه سويا على موقع نجوم مصرية من خلال المقال التالي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية بعد التعريفة الجديدة و رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية برقم الهوية

هذا وكما ذكرنا لا تقتصر خدمات بوابة أبشر الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي من الاستعلام عن مخالفات المرور على المركبة أو رخصة القيادة بل تمكن أيضا المستخدمين من معرفة كل تفاصيل كل مخالفة مرورية من المخالفات المختلفة وذلك باستخدام رقم الهوية ورقم المخالفة التي تم تحريرها وذلك عبر استخدام خدمات بوابة أبشر الإلكترونية لمعرفة تفاصيل المخالفة المرورية عبر الرابط التالي: معرفة تفاصيل المخالفة المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية.

الاستعلامات الإلكترونية الأحوال المدنية بوابة أبشر

هذا وتقدم بوابة أبشر عبر تبويب الاستعلامات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية خدمة الأحوال المدنية والتي منها

الإستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الإستعلام عن صلاحية الهوية

خدمة الإستعلام عن المُعاملات المُتداولة

حجز موعد لدى الاحوال المدنية.

هذا وكما استعرضنا فإن خدمات بوابة أبشر خدمات لا تقتصر على الاستعلام عن مخالفات المرور أو خدمات المرور بصفة عامة لكنه هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة السعودية ووزارة الداخلية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر وللمزيد تابعونا بخصوص خدمات بوابة أبشر الإلكترونية.

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية السعودية عبر بوابة أبشر

هذا وكما ذكرنا فإنه من ضمن خدمات بوابة أبشر المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي خدمات أخرى أكثر من معرفة المخالفات المرورية على المركبات فإن من تلك الخدمات هي خدمة معرفة صلاحية التأمين على المركبات وذلك باستخدام رقم الهوية السعودي ورقم اللوحة المرورية الخاصة بالمركبة وذلك باتباع الرابط التالي من بوابة أبشر المرورية وموقع وزارة الداخلية لمعرفة صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية السعودية.

حجز موعد في المرور السعودي برقم الهوية السعودية عبر بوابة أبشر

هذا وتتيح وزارة الداخلية السعودية وعبر موقعها الإلكتروني “بوابة أبشر” إمكانية حجز موعد في وحدات المرور السعودية وذلك باستخدام رقم الهوية السعودي أو رقم الإقامة السعودي وذلك بزيارة هذا الرابط وبهذه الطريقة يمكنكم مراجعة وحدة المرور التابعين لها.

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية السعودي.

الخدمات الإلكترونية لبوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وأتاح موقع وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر عدد من الخدمات عبر تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها الخدمات التالي ذكرها:

الاستعلام عن التأمين الصحي

خدمة بياناتي

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

الإستعلام عن أحقية القيام بالحج

حجز موعد

خدمة تقدير

ونستعرض سوياً كل ما نحتاج إليه فيما بعد.

الإستعلام عن خدمات التأمين الصحي عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وكما ذكرنا فمن الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة الخدمات أبشر هي خدمة الإستعلام عن خدمات التأمين الصحي والتي يمكنك الإستعلام عنها بزيارة (خدمات التأمين الصحي عبر بوابة أبشر) تسجيل الدخول كما في الصورة بإستخدام إسم المُستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك في بوابة أبشر خدمات.

ومن ثم يمكنك الإستعلام عن كافة الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي عبر بوابة أبشر خدمات.

خدمات الجوازات بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وكما ذكرنا فإن من الخدمات التي تُقدم عبر بوابة أبشر هي خدمة الجوازات والتي تُقدم من تبويب الاستعلامات الإلكترونية حيث يُمكنكم الاستعلام عن النقاط الآتية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية “بوابة أبشر للجوازات”

الإستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الإستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين

الإستعلام العام عن البصمة

الإستعلام عن وصول العمالة

الإستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

الإستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

حجز موعد في الجوازات السعودية.

الخدمات الإلكترونية بوابة أبشر خدمات المرور في السعودية

هذا وعبر بوابة أبشر يمكنكم التعامل على خدمات المرور المُختلفة عن طريق تبويب الخدمات الإلكترونية في بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية

الإستعلام عن وثيقة تأمين المركبة

إلغاء مُستخدم للمركبة

إضافة مُستخدم للمركبة

الإستعلام عن تفاويض المركبات التفاويض على مركبات أملكها مركبات أنا مفوض عليها

طلبات تفويض بانتظار الموافقة طلبات تفويض قيادة طلبات تفويض مُستخدم فعلي

خدمة المركبات

تجديد رُخصة القيادة.

أخبار إمارات مناطق السعودية

هذا ويستعرض الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر خدمات أخبار الإمارات السعودية المُختلفة من تبويب “الإمارات”

ومن هذه الإمارات إمارة منطقة مكة وتبوك والمدينة المنورة والرياض وغيرها من المناطق السعودية المُختلفة والتي تجدوها في الصورة الموضحة عاليه. هذا وسنوافيكم بمزيد بشأن بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية.

خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر خدمات

لازلنا عبر موقع نجوم مصرية باستمرار نقوم بتغطية كافة مايخص موقع بوابة أبشر خدمات التي تقدمها البوابة عبر بوابتها وموقع وزارة الداخلية السعودية والتي منها يُمكنك الإطلاع عبر قائمة ديوان الوزراة على الآتي:

الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

الاستعلام عن التعاميم

الاستعلام العام عن المعاملات

خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا بالإضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر خدمات لخدمات الجوازات والتي نسرد منها الآتي:

خدمات أبشر الجوازات خدمات التأشيرات

تجديد الإقامة

إصدار الإقامة

تصاريح السفر للتابعين

تجديد الجواز

إصدار الجواز

تمديد تأشيرة زيارة

التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

تفويض استلام القادمات للعمل

تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين

نقل الخدمات

تعديل المهنة

خدمات التابعين

الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية

معلومات سجل السفر

معلومات جواز السفر

الاستعلام عن تفاويض استلام القادمات للعمل

معلومات العنوان

المعلومات الشخصية

اﻻستعلام العام عن البصمة

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

الاستعلام عن وصول العمالة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة خدمات بوابة أبشر لخدمات المرور هذا وتقدم بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعوديةبوابة أبشرخدمات العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وكذلك الوافدين من مختلف الجنسيات في خدمات المرور في المملكة العربية السعودية والتي نسرد منها الآتي خدمات المرور أبشر خدمة المركبات

إضافة مستخدم لمركبة

تجديد إستمارة المركبة

تجديد رخصة القيادة

إلغاء مستخدم لمركبة

طلبات تفويض قيادة في انتظار الموافقة

طلبات تفويض مستخدم فعلي في انتظار الموافقة

الاستعلام عن تفاويض مركبات أملكها

الاستعلام على مركبات أنا مفوض عليها

معلومات رخصة القيادة

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

التفاويض على مركبات أملكها منصة أبشر الشاملة Absher هذا وقد تم إطلاق رابط جديد عبر موقع وزارة الداخلية السعودية وهي عن منصة أبشر الشاملة – نسخة تجريبيةيوضح فيه نوعين من الخدمات عبر تبويبان هما تبويب أبشر أفراد Individuals والذي يُقدم خدمات إلكترونية مُتكاملة Integrated eServices

تبويب أبشر أعمال Business والذي يُقدم خدمات مؤسستك بين يديك Establishments eServices أبشر أفراد Individuals لـ Integrated eServices هذا ويمكنك من خلال زيارة أبشر أفراد Individuals من القيام باستخدام خدمات منصة أبشر للأفراد والأمور الشخصية من خلال زيارة أبشر أفراد هذا ويمكنك الإطلاع على دليل المستخدم لخدمات أبشر أفراد Individuals بالضغط على الرابط السابق مع إمكانية أخذ مواعيد في أبشر جوازات وأبشر أحوال مدنية وهو ما تستعرضه سوياً فيما بعد كذلك يمكنك الإستعلام عن معلومات رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية من ضمن خدمات المرور. أبشر أعمال Business والذي يُقدم خدمات مؤسستك بين يديك Establishments eServices هي عبارة عن منصة أبشر خدمات إلكترونية شاملة للمؤسسات والأعمال Business وهو مانجده عبر تبويب أبشر أعمال Business والذي يُقدم خدمات المؤسسات Establishments eServices والتي لايزيد فيها عدد العمال عن 100 عامل وذلك على مدار الساعة ويشترط استخدام هذا التبويب وهذه المنصة من منصات بوابة أبشر خدمات أن يكون لديك حساب مُفعل على بوابة أبشر خدمات من أجل تسجيل الدخول لمنصة أبشر أعمال. هذا ولا زالت منصة أبشر الشاملة الإلكترونية في نحو التجربة حتى الآن لكل مستخدمي ومُرتادي موقع وزارة الداخلية السعودية وبوابة الخدمات الإلكترونية أبشر خدمات سواء كان للأفراد أو الأعمال والمؤسسات التي لايزيد عدد العاملين بها عن 100 شخص وسنوافيكم بكل ماهو جديد بشأن بوابة أبشر خدمات وكافة الخدمات التي توفرها البوابة فيما يلي. هذا وتقدم منصة بوابة أبشر خدمات العديد من الخدمات للمواطنين من خلال تبويب “المواطنون” في الواجهة الرئيسية لمنصة بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية حيث يمكنك من: تحديث بيانات جوازات السفر للمُقيمين.

حجز مواعيد لـ الأحوال المدنية

حجز مواعيد لـ الجوازات

حجز مواعيد لـ الإستقدام

كما يمُكنك من تفعيل حسابك في منصة أبشر عن طريق حسابك البنكي وغيرها من الخدمات التي تُقدمها منصة بوابة أبشر التي تخدم أكثر من 11 مليون شخص عبر موقع وزارة الداخلية السعودي.

موقع وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر

هذا وتقدم بوابة أبشر العديد من المعلومات والخدمات عن وزارة الداخلية السعودية فبمجرد دخولك لتبويب عن الوزارة تجد هذه الروابط التي يمكنك منها الإطلاع على أحدث أخبار وزارة الداخلية السعودية:

أهداف ومهام الوزارة

مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني

البلاغات الأمنية

الهيكل التنظيمي

الأخبار

النماذج الإلكترونية

البريد الإلكتروني لمنسوبي الوزارة

لمحة تاريخية عن الوزارة

عنوان وزرة الداخلية السعودية

تصريحات المُتحدث الأمني

المناقصات

الأسئلة الشائعة

أنظمة وتعليقات

اتصل بنا

هذا وينقسم موقع وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر خدمات إلى العديد من التبويبات من أجل جعله موقع مُنظم فتجد تبويب خاص بالـ “المواطنون” وهو الذي يحتوي على كافة ما يخص المواطنون وتبويب أخر خاص بالـ ” المُقيمين” ويُقدم نفس خدمات المواطنون القابلة تطبيقها للمقيمين وذلك من أجل التسهيل على كافة المُقيمين بالمملكة العربية السعودية وتيسير تنفيذ طلباتهم.

هذا وقد عانى موقع وزارة الداخلية السعودي اليوم وبوابة منصة أبشر من توقف في الخدمة اليوم وفي هذه الأثناء فعند قيامك بأي محاولة من أجل زيارة موقع وزارة الداخلية السعودي أو منصة أبشر ستجدون توقف الموقف عن التحميل وفشل الوصول للصفحة المرغوبة .. تابعونا لمعرفة آخر الأخبار بشأن عودة موقع أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية للعمل من جديد.

هذا وبعد أن عانى موقع وزارة الداخلية السعودي “موقع بوابة أبشر خدمات” يوم 6 أبريل الماضي من توقف مؤقت عادت كافة خدمات بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودي للعمل من جديد ويمكنك الآن الدخول على موقع بوابة أبشر والاستعلام والقيام بطلب أي خدمات ومتابعة طلباتكم السابقة بصورة كاملة دون أدنى مشاكل.