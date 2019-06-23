أبشر | اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1440 على رتبة عريف وجندي أول وجندي في السعودية

أعلنت اليوم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، وذلك على رتبة (عريف، جندي أول، جندي)، للتعيين على الوظائف المتاحة من قبل الدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الوظائف متاحة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالكامل، في فروع الدفاع المدني ، وقد تم فتح باب التقديم على الوظائف في الفترة الماضية لكافة المواطنين.

ويجب على المتقدمين إحضار نموذج بموعد المراجعة والتي يمكن الحصول عليها عند الحصول على نتيجة القبول، ويجب إحضار أصل وصورتين من الهوية والوطنية، ويجب إحضار أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها والتي تم التقديم بها على الوظائف ويجب أن تكون مصدقة من إدارة التعليم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن معرفة أماكن المراجعة لكافة المقبولين والمرشحين بشكل مبدئي، وذلك من خلال الموقع التالي: اضغط هنا، كما يمكن الحصول على أسماء المرشحين عبر الرابط التالي: اضغط هنا