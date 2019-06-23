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تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة ملتقيات التمكين، وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرص للتمكين.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الذات، وكذلك تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة في الجهات، ومعالجة التحديات التي تواجه هؤلاء المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب مع قدراتهم الوظيفية.
وستكون الانطلاقة لملتقيات التمكين في جميع مناطق المملكة لمستفيدي الضمان من الرجال يوم الأربعاء ٢٣/١٠/ ١٤٤٠هـ من عسير، وبالشراكة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية وعدد من شركات القطاع الخاص.
"العمل "تطلق مبادرة ملتقيات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة ملتقيات التمكين، وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرص للتمكين.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الذات، وكذلك تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة في الجهات، ومعالجة التحديات التي تواجه هؤلاء المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب مع قدراتهم الوظيفية.
وستكون الانطلاقة لملتقيات التمكين في جميع مناطق المملكة لمستفيدي الضمان من الرجال يوم الأربعاء ٢٣/١٠/ ١٤٤٠هـ من عسير، وبالشراكة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية وعدد من شركات القطاع الخاص.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
03:32 PM
لإيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية ومعالجة التحديات التي تواجههم
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة ملتقيات التمكين، وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرص للتمكين.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الذات، وكذلك تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة في الجهات، ومعالجة التحديات التي تواجه هؤلاء المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب مع قدراتهم الوظيفية.
وستكون الانطلاقة لملتقيات التمكين في جميع مناطق المملكة لمستفيدي الضمان من الرجال يوم الأربعاء ٢٣/١٠/ ١٤٤٠هـ من عسير، وبالشراكة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية وعدد من شركات القطاع الخاص.
، "العمل "تطلق مبادرة ملتقيات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي" ،
المصدر : الخليج 365
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