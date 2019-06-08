شرطة الرياض تؤكد القبض على الشاب مطلق النار أمام أحد المنازل في وادي الدواسر

︎



.

أكدت شرطة منطقة الرياض القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار من سـلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل، غير آبه بالعواقب ومعرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الشاب، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يشار إلى أن النائب العام الشیخ سعود المعجب كان قد وجّه بالقبض على الشاب مع التأكد من نظامیة السـلاح وامتلاكه التصريح النظامي، وذلك على خلفية انتشار فيديو يُظھر الشاب وھو يحمل سـلاحاً ويطلق النار بإحدى المناسبات.



