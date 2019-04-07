اختفاء فتاة في ظروف غامضة بضاحية لبن غرب الرياض

اختفت فتاة من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، مساء أمس السبت، الساعة 3:40 عصرًا، في ظروف غامضة.

وناشدت شقيقة الفتاة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساعدتها وأسرتها في العثور على شقيقتها، التي تُدعى (نحاء محسن القحطاني )، وتبلغ من العمر (15 عامًا).

وذكرت الشقيقة أن نحاء اختفت بعد أن خرجت من المنزل لرمي النفايات، ولم تعد من حينها، وبينت أن شقيقتها ترتدي حذاءً أبيض وعباءة، إضافة لكونها مصابة بالصرع.

ودعت شقيقة نحاء كل من يعرف أي معلومة عن أختها للإسراع بالتواصل معهم عبر الأرقام المذكورة، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة:

0560012650 أو 0502052447 أو 0566474168