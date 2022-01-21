تأخير الدوام في مدارس تبوك الأسبوع القادم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تأخير بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى التاسعة صباحا طيلة أيام الأسبوع القادم، وذلك حرصا منها على سلامة وصحة أبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها، نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وبيّنت الإدارة أن القرار يشمل جميع المدارس مدينة تبوك والمراكز القرى والهجر التابعة لها، بالإضافة لمدارس محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى: الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع، التابعة لمحافظة الوجه، وقريتي الشبحة وشتات في محافظة أملج.