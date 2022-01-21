شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اليوم الدراسي من الـ 9 في تبوك بسبب ظروف الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع القادم، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة أبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وبيّنت الإدارة أن القرار يشمل جميع المدارس مدينة تبوك والمراكز القرى والهجر التابعة لها، إضافة للمدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه، وقريتي الشبحة وشتات في محافظة أملج.