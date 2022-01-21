شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن ساعد مخالفين لأمن الحدود بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيل المخالفَيْن لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.