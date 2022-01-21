شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. 31 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال المدة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، 31.278 مستفيدا.

وجرى خلال تلك المدة فرز 6.476 طفلا، وتقديم العلاج لـ 259 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 424 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1.032 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.

فيما جرى فرز 3.915 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 548 حالة، فيما حصلت 2.437 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 14.215 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.972 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.