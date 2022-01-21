شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين تسعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، وهم: عبدالعزيز بن محمد عبدالله العثمان، قصي عبدالله بن مهدي الجشي، محمد بن علي إبراهيم المجدوعي، نوف بنت عبدالعزيز علي التركي، بدر بن سليمان عبدالله الرزيزا، فهد بن عبدالله سعد السبيعي، بدر بن محمد عبدالرحمن العبدالكريم، عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن البسام، ماجد بن إبراهيم محمد الجميح، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل المجلس بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1443هـ.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد ثمانية عشر عضوا، حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات، وهم: حمد بن حمود حمد الحماد، اغاريد بنت احسان فريد عبدالجواد، ناصر بن عبدالعزيز عبدالرزاق الأنصاري، سعد بن فضل سعد البوعينين، ناصر بن راشد ناصر الهاجري، حمد بن محمد العمار الخالدي، حمد بن محمد حمد البوعلي، محمد بن عبدالمحسن راشد الراشد، فهد بن هذال فهد المطيري.