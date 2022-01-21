بدء اليوم الدراسي 9 صباحا في الحدود الشمالية

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة «بنين وبنات»؛ نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة. وأوضحت أنه حرصا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم 1443/06/20 حتى الخميس 1443/06/24 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).
وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.
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