رياح وتدن في الرؤية على شرق ووسط وجنوب المملكة

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة. كما ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات) ومرتفعات عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط. وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد تصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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