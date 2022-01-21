شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لمساعدة 16 مخالفًا بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة الدرب قبضت على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والصومالية والإثيوبية، فيما جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا لجهة الاختصاص، وأحيل من نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وبين أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.