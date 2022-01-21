شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن تدمير منصات للصواريخ الباليستية بالبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.

الجدير بالذكر أن التحالف كان قد أعلن عن استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة، موضحا أن عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة.

كما أعلن في وقت سابق أيضا، عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي بالحديدة، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة، فيما أكد أن المليشيا استغلت اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية.

يشار إلى أن التحالف طالب من المدنيين اليمنيين الابتعاد وعدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين، فيما أوضح أن حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المُعدة والأهداف المرحلية تتحقق.