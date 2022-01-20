شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف: بدء ضربات جوية لتدمير قدرات الحوثي بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي بالحديدة، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة، فيما أكد أن المليشيا استغلت اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية.

يذكر أن التحالف طالب من المدنيين اليمنيين الابتعاد وعدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين، بينما أوضح أن حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المُعدة والأهداف المرحلية تتحقق.

وفي وقت سابق أعلن أيضا تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيا، في مأرب خلال الساعات 24 الماضية، مبينا أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصراً إرهابياً.