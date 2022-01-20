ولي العهد يطلق مجموعة بوتيك للضيافة الفندقية الفاخرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان ، أمس، عن إطلاق «مجموعة بوتيك»، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.

وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير ثلاث وجهات تاريخية.

وستمزج «مجموعة بوتيك» أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية، لتقديم تجربة ضيافة حصرية تثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.

وبهذه المناسبة، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان «يأتي إطلاق ولي العهد لـ»مجموعة بوتيك « تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي».

وأضاف» سيسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف:

قصر الحمراء في جدة وسيضم:

تطوير3 وجهات تاريخية:

قصر الحمراء في جدة وسيضم:

77 غرفة تشمل:

33 جناحا فاخرا

44 فيلا فاخرة

قصر طويق بالرياض وسيضم:

96 غرفة تشمل:

40 جناحا فاخرا

56 فيلا فاخرة

القصر الأحمر في الرياض وسيحتوي على

71 غرفة تشمل:

46 جناحا فاخرا

25 غرفة ضيافة فاخرة