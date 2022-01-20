تسجيل 5591 إصابة بكورونا وشفاء 5238 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس5591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 5238 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 540 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 638,327 حالات التعافي 584,050 إجمالي الوفيات 8914

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