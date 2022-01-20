استمرت موجة الغبار على نجران ومحافظاتها، لليوم الثاني على التوالي، فيما دعت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة، للوقاية من الغبار من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار، إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار، وللمرضى المصابين بالربو عليهم التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، ويجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي، في حال صرفها الطبيب، والتوجه الى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ، ونبه المركز الوطني للأرصاد، استمرار العوالق الترابية وتدني في مدى الرؤية على نجران، وبين المركز أن الحالة شملت أيضا محافظة خباش.



كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الغبار لليوم الثاني على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.