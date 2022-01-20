شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي تستكشف آفاق جديدة للابتكار من خلال مؤتمر LEAP22 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

لإطلاق مجموعة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المتطورة والمبتكرة خلال مؤتمر

LEAP

، أضخم مؤتمر تقني يشهده العالم والذي ينطلق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2022.

شريك رئيسي

وتشارك موبايلي في الحدث المرتقب، والذي يشكّل ملتقى لمجتمع التقنية العالمي لمناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم، كأحد الشركاء الرئيسيين، تماشياً مع مساعي الشركة لتمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة وتوفير الإمكانيات والفرص للأفراد لتحقيق طموحهم.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي": "يمثل مؤتمر LEAP علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو التحول الرقمي، حيث يعزز من مكانتها في مصاف الدول الفاعلة في تطوير وتشجيع أحدث التقنيات التي ترسم ملامح مستقبل عالمنا. ومن جهتنا، نحرص في موبايلي على تبني دورًا رائدًا في التطور المستمر لمستقبل رقميًا مبتكراً في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية المتطورة التي تساهم في جعل من طموح المملكة للمستقبل حقيقة توفر تجارب استثنائية".

وأضاف: "بينما تمضي المملكة في رحلتها نحو اقتصاد رقمي رائد، نسعى في موبايلي إلى تزويد مجتمع الأعمال والأفراد بمختلف الأدوات التي يحتاجونها للاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل، وكذلك لتمكين المجتمع السعودي الأوسع من تحقيق آفاق جديدة من الإنجازات تحقيقاً لرؤية 2030 ولأهداف القيادة الحكيمة".

حلول مبتكرة

وتمتد الحلول التي ستزيل موبايلي الستار عنها خلال المؤتمر عبر عدد من مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية في الأسواق المحلية والعالمية، ومن ضمنها انترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والمنظومة الصحية الذكية وغيرها.

وتعكس الحلول التي تعتزم موبايلي طرحها لمجتمع التكنولوجيا من خلال مؤتمرLEAP استراتيجية الشركة الطموحة للتحول الرقمي نحو مستقبل أكثر حيوية وتواصلًا عبر تقديم تجارب رقمية غير مسبوقة تلبي احتياجات الأفراد أولاً وتعزز من طريقة تواصل الأعمال والأشخاص.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر LEAP في الفترة ما بين 1 و3 فبراير المقبل في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن يتحول إلى منصة عالمية تشمل كامل منظومة الابتكار للربط بين رواد الأعمال ومبتكري التقنية الثوريين والشركات وقادة الحكومات والمستثمرين وغيرهم الكثير للتعرف على أحدث التقنيات المستقبلية والاستثمار بها.

للمزيد من المعلومات حول مؤتمر LEAP، يرجى زيارة www.OneGiantLEAP.com.

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نبذة حول اتحاد اتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. تم إدراج موبايلي في سوق تداول السعودية منذ عام 2004، والمساهمون الرئيسيون هم مجموعة اتصالات الإماراتية (27.99٪) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (6.9٪). أما الأسهم المتبقية فهي مملوكة من قبل المستثمرين من مؤسسات وأفراد.