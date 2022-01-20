شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول للعنصر النسائي بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 24 / 6 / 1443 هـ وذلك عبر بوابة ( أبشر - توظيف ) https://jobs.sa .