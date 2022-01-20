شكرا لقرائتكم خبر عن 5 الاف مختص يناقشون تطورات أمراض الدم بتخصصي الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مشاركون من 5 دول يرصدون مجالات علاج الأورام بالإشعاع وطب الرعاية التلطيفية

انطلقت ظهر اليوم الخميس فعاليات مؤتمر التطورات في أمراض الدم والأورام لدى الأطفال 2022 الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر الاتصال المرئي برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي وحضور رئيس تشغيل تخصصي الدمام ويستمر 3 أيام .

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن عدد الحضور المسجلين في فعاليات المؤتمر بلغ 5000 شخص يشاركون في 42 محاضرة و3 ورش عمل ، فيما يحاضر 41 محاضر يمثلون 5 دول من السعودية والاردن والولايات المتحدة الامريكية وكندا واسبانيا يقدمون خبراتهم على مدى 3 أيام ، مؤكداً أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بـواقع ١٢ ساعة تدريبية .

وأكد الدكتور سعد الدعامة رئيس المؤتمر ورئيس مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن المؤتمر يتميز بموضوعاته التي تم اختيارها بعناية فائقة من خلال اختيار أحدث الموضوعات في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال التي لم يتم التطرق إليها في مؤتمرات مماثلة هذا العام ، إضافة إلى اختيار الموضوعات ذات الصلة في مجالات علاج الأورام بالإشعاع وعلاج الأورام الجراحي وطب الرعاية التلطيفية ، مشيراً إلى أن جميع المتحدثين في المؤتمر هم خبراء عالميين في مجالاتهم. بالإضافة إلى مشاركة متحدثين محليين من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومراكز أخرى في المملكة لتقديم الخبرات السعودية المتميزة في هذا المجال ومشاركتها مع مختلف دول العالم.