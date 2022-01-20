شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مستفيد من العيادات الطبية لمركز الملك سلمان في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 6.978 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 3.354 فردا، وقسم الفحص المخبري 947 شخصا، وقسم التغذية العلاجية 53 فردا، وقسم التوليد 8 حالات، والإحالة الطبية مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ 2.614 شخصا.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 760 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و7 مستفيدين من قسم نقل الدم، فما استقبل قسم التنويم مريض واحد .