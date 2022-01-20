شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الخدمات الزراعية الرقمية ومؤشرات ذكاء أعمال للعيادات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤشرات أداء العيادات البيطرية، وعدداً من الخدمات الزراعية الرقمية الجديدة، وذلك استكمالاً لجهودها في التحول الرقمي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن من الخدمات الجديدة التي جرى إطلاقها خدمة إذن استيراد حيوانات شرسة، وهي خدمة تمكن المستفيد من الأفراد وقطاع الأعمال، من الحصول على إذن استيراد حيوانات شرسة من خلال الربط مع الأمن العام في وزارة الداخلية, مبينة أن هذه الخدمة تتميز بالتحقق من السجل الجنائي للمتقدم. وبينت "البيئة" أن من الخدمات أيضاً، خدمة تغيير نشاط المشروع، وهي خدمة تمكن المستفيد من الأفراد وقطاع الأعمال، من تغيير نشاط مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية، شريطة أن يكون لديه ترخيص إنشائي أو تشغيلي ساري المفعول، وأن يكون النشاط المراد تغييره بنفس فئة المشروع, مفيدة أنه بإمكان المستفيد الوصول إلى تلك الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. وأطلقت الوزارة مؤشرات أداء العيادات البيطرية بمنصة ذكاء الأعمال BI، التي تنوعت ما بين مؤشرات طلبات العيادات حسب المنطقة الجغرافية، ومؤشرات طلبات العيادات حسب حالة الطلب، ومؤشرات متابعة طلبات العيادات حسب المدة الزمنية، إضافة إلى مؤشرات الحالات المرضية للحيوانات وأنواعها، ومؤشرات الزيارات العيادية والميدانية حسب عدة محددات. ويمكن الوصول إليها من خلال المنصة المركزية لذكاء الأعمال. يُذكر أن الخدمات الإلكترونية المقدَّمة لمستفيدي وزارة البيئة والمياه والزراعة، تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في جميع خدماتها؛ بهدف تسهيل طلبها من قبل المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي. /