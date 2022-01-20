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تصل إلى 100 ألف ريال.. «الداخلية» نتشر عقوبة بث الشائعات حول كورونا /عاجل

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية ، أن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا (كوفيد-19) عبر منصات وتطبيقات

التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة

الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة تصل إلى

100,000ريال

ولا تزيد عن (1,000,000) ريال ,أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ,أو

بهما مقا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة

الموقعة في المرة السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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