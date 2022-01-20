شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / انخفاض إصابات كورونا في المملكة بفارق 337 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل (5591) إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي (5238) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (540) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (638327) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (584050) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8914) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).