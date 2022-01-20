شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 224 مخالفة للاحترازات في جوامع ومساجد الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الماضي، (3711) جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، ونتج عنها تسجيل (224) مخالفة.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة؛ حفاظًا على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.