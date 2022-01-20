شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة المقدسة».. إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات على جدران المباني والمرافق العامة. وأوضحت الوكالة أن المبادرة تعد امتدادًا للجهود المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مدن المملكة كافة، حيث استُهدِف عدد من الشوارع والميادين في طمس التشوهات البصرية المشوهة للمظهر العام, بمشاركة أفراد المجتمع كافة