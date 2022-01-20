شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، أن اعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات الشقيقة هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط ضد المنشآت المدنية في المملكة وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها.

وأوضح أن هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة وبأسلحة إيرانية ضد الأهداف المدنية (أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية، تستوجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي محاسبتها وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.