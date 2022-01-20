شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3"، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأشاد قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها، منوهًا بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليج؛ لمواجهة أي تهديد محتمل لا قدر الله.