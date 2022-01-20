شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف: استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استهداف تخزين أسلحة في معسكر القوات البحرية، بمدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت قيادة التحالف أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري، مشيرة إلى أن الميناء أصبح ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما قالت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قواتها نفذت عملية عسكرية واسعة لشل قدرات مـليشيا الـحوثي الإرهـابية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأكدت القيادة أنها تتبع القيادات الإرهـابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، مشددة على أنهم ليسوا بمنأى عن التعامل.

وأوضحت أن العملية تأتي استجابة لتهديد الـمليشيا الإرهـابية المدعومة من إيران، ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.