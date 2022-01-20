شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام التنمية الاجتماعية تشيد بجهود حماية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي بالجهود التي تبذلها وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام لتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي ومستفيدات القسمين الداخلي والخارجي، وذلك خلال زيارتها الوحدة، وناقشت مع كل من مدير الوحدة عبير الدوسري والأخصائي الاجتماعي سعاد المطرفي، التسهيلات الممكن تقديمها لتذليل المعوقات والارتقاء بالخدمة.