شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عميد متقاعد ورئيس بلدية في قضايا فساد.. وإدانة كاتب عدل وسفير سابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك بحسب مصدر مسؤول.

إفراغ أرضين

وكشف المصدر أن القضية الأولى شملت إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ 4.461.500 ريال بواسطة شقيقه «موقوف» مقابل إفراغ أرضين بطريقة غير نظامية «هبة» لرجل أعمال «موقوف» وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضين.

طلبات تعويض

وأوضح أن القضية الثانية هي إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على 10.000.000 ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق، بقبول طلبات تعويض لـ15 مواطنًا «موقوفين» عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.

تعاميد وهمية

وأشار إلى أن القضية الثالثة شملت إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على 350.000 ريال من أحد رجال الأعمال، مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ 435.000 ريال، وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.

جرم مشهودوشملت القضية الرابعة القبض على مواطن بالجرم المشهود بإحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ 12.500 ريال من أصل 32.000 ريال مقابل إلغاء 16 مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الحالة الصحيةولفت المصدر إلى أن القضية الخامسة شملت إيقاف 9 مشغلين بوزارة الصحة، و6 وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواِطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.

اجتياز الاختباراتوأسفرت القضية السادسة عن إيقاف مقيم يعمل محاضرًا بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 2000 ريال من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.

مبالغ نقديةأما القضية السابعة، فشملت القبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ 3 ريالات عن كل ألف ريال يتم إيداعها نقدًا مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، وعثر بحوزتهم على مبلغ 199.000، ونتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها 7.500.000 ريال.

ضبط وسيطينوشملت القضية الثامنة إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم «وسيطين»؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها 132.350 ريالاً مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.

إدارة التوظيفوبين المصدر أن القضية التاسعة شهدت إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لطلبه مبلغ 13.000 ريال، تسلَّم منه ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.

إيقاف الخدماتوأسفرت القضية العاشرة عن إيقاف مقيمين اثنين؛ لعرضهما مبلغ 28.000 ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.

ارتداء الكمامةوأشار إلى أن القضية الحادية عشرة شملت إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.

تشكيل عصابيوجاءت القضية الثانية عشرة بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لتكوينهما تشكيلا عصابيا يقومان من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

صك مؤقتوبين أن القضية الثالثة عشرة شملت إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية.

أحكام قضائيةوباشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا، وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض «دوائر قضايا الفساد المالي والإداري»، ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم.

رشاوى وغراماتوشمل الحكم الأول إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة «مرتشٍ» لحصوله على مبلغ 15.500.000 ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700.000 ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة «راشٍ» لدفعه مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ 500.000 ريال، كما تم إدانة مواطن بجريمة الرشوة «وسيط» لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 500.000 ريال.

اختلاس وتزويروجاء في الحكم الثاني إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 1.020.000 ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 500.000 ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ 3.000.000 ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهما.

تأشيرات حجوأسفر الحكم الثالث عن إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300.000 ريال.

فحص دوريأما الحكم الرابع، فشمل إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ 500 ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص، بعد فشلها المرة الأولى، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ 20.000 ريال.

كاتب عدلوجاء في الحكم الخامس إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ 1.330.000 ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ 200.000 ريال.

استغلال نفوذوشمل الحكم السادس إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ 30.000 ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 30.000 ريال.

تزوير محرراتوأسفر الحكم السابع عن إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع، بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 200.000 ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ 50.000 ريال.

قضية منظورةأما الحكم الثامن، فشمل إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ 15.000 ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ 10.000 ريال.

مدير بلديةوشمل الحكم التاسع إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ 50.000 ريال.

رجاء وواسطةأما الحكم العاشر، فشمل إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة «الاستجابة لرجاء وواسطة» والإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليم المتهم الثاني 54 كرتونًا من مادة «التبغ» سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ 20.000 ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ 10.000 ريال.

رصد وضبطوأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

إيقاف كاتب عدل حصل على 4.461.500 ريال مقابل إفراغ أرضين

إيقاف

9 مشغلين

بوزارة الصحة

و6 وسطاء مقيمين

تعديل الحالة الصحية لـ«محصن» دون الحصول على لقاح كورونا

ضبط محاضر لحصوله على 2000 ريال من طالب لاجتياز مادتين

إيقاف موظف مستشفى طلب 13 ألف ريال لتوظيف مواطنة وشقيقتها

إيقاف رجل أمن ومقيم شكلا عصابة للحصول على مبالغ من العمالة المخالفة

132.350 ريالاً مقابل التغاضي عن مخالفات محال تجارية

رشوة لإلغاء 16 مخالفة مسجلة على إحدى الشركات

إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بجريمة الرشوة