شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- شارك نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس آداما بارو رئيسًا لجمهورية غامبيا، بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية.

ونقل للرئيس آداما بارو تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غامبيا، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية غامبيا المزيد من التقدم والازدهار.

وكان م. الخريجي قد وصل إلى غامبيا في وقت سابق، أمس، وكان في استقباله بمطار بانجول الدولي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا مامادو تنغارا.