شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شبكة الإنارة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية رأس تنورة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال العناية العامة بالإنارة في المحافظة، من خلال صيانة وإصلاح شبكة الإنارة في عدة مواقع، فيما كثفت إدارة الخدمات أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في عدة مواقع.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».