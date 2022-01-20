شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية في تنظيم وخدمات «كلنا الخفجي 9» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث محافظ الخفجي محمد الهزاع، استعدادات مهرجان «كلنا الخفجي التاسع»، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 23 رجب 1443هـ، ويهتم بالترفيه والسياحة والتراث الوطني في السعودية ، وفي اجتماع موسع مع مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، أمس.

وافتتح الهزاع الاجتماع مرحبا بالحضور، وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه وموافقته على إقامة المهرجان، مشيدا بدور القطاعات الحكومية والخاصة كافة في إنجاح المهرجان، ودور شركة أرامكو لأعمال الخليج في دعم وإنجاح المهرجان ودعم كل ما يخدم المجتمع في محافظة الخفجي.

من ناحيته، قدم المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي، عرضا مرئيا عن المهرجان وما تم تحقيقه الأعوام الماضية وعن الفعاليات التي تم اعتمادها من قبل إمارة الشرقية، وكيفية تنظيم المهرجان القادم والأدوار والدعم المطلوب من كل جهة حكومية، موضحا أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث جودة الخدمة وتنظيم الفعاليات وتنوعها.

وذكر البلوي أن المهرجان القادم سيهتم بجميع فئات المجتمع، وسيكون هناك عدة مبادرات وطنية ومعارض وقرية متخصصة للطفل ومسابقات وعروض الخيال وعروض السيرك العالمي وعروض بحرية.

وأبدى عدد من مديري الدوائر الحكومية استعدادهم للمشاركة والدعم، حيث أكد الجميع ضرورة أن تتم مراعاة اشتراطات السلامة والأمن والإجراءات الاحترازية في كل ما يتعلق بالفعاليات والخدمات المقدمة.