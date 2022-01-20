شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. أرشفة 139 ألف وثيقة رسمية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مصدر مسؤول في البلدية أن أرشفة المستندات والوثائق تستهدف توحيد الطريقة التي تتم بها فهرسة المستندات، وتنظيم الملفات لتخزينها، وذلك لتسهيل طريقة البحث عن هذه الملفات في الأرشيف، وأيضًا داخل المكاتب.
وأشار إلى أن الأرشفة تستهدف دعم وتعزيز الموظفين في إدارة نظام الوثائق والأرشفة اليومية وأرشفة المستندات القديمة وتحقيق أهداف برنامج رفع كفاءة الإنفاق، والوصول إلى «بلدية بلا ورق»، واستمر عمل المتطوعين 21 يومًا، وبقي على المبادرة 7 أيام، حتى يتم إنجاز كل الملفات المتواجدة في البلدية؛ ليبلغ عمر المبادرة شهرًا كاملًا.
على جانب آخر، دعت بلدية محافظة القطيف الجميع بأخذ الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار، والإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات المياه عبر الاتصال على مركز «940»، أو التواصل مع غرفة عمليات الأمطار.