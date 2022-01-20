عاجل | استقبال إلكتروني لبلاغات الطيران بالسعودية

ارتفاع الشكاوى
وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة، خلال شهر مايو 2021م.
ووفقا للمؤشر ارتفع إجمالي الشكاوى، التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية، خلال شهر مايو الماضي 285 شكوى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020، الذي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى.
أكثر التصنيفات
ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية، جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال مايو الماضي، بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77%، بينما جاء طيران ناس ثانياً بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، وحلّ ثالثًا طيران أديل، بعدد شكاوى وصل إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50%.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
نسبة معالجة
وحصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر، في المؤشر خلال شهر مايو، وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لهما بالوقت المحدد بلغت 67%، بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر، قُدمتا على المطار وتم إغلاقهما بنسبة 100%، فيما حلّ مطار نجران الدولي ثالثاً، بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
أقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الملك سعود بالباحة
مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
مطار الطائف الدولي
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
مطار شرورة
مطار القيصومة
مطار بيشة
مطار الأحساء الدولي
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