عاجل | مكة والرياض تتجاوزان 10 مناطق في إصابات كورونا

تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد حالات كورونا النشطة، المسجلة من قبل وزارة الصحة، وذلك بنحو 14867 إصابة، تليها منطقة الرياض بتسجيلها 14140 إصابة، ومع هذا التقارب بين المنطقتين فإن إحصاءات وزارة الصحة، تكشف أن معدل الإصابة في هاتين المنطقتين، يتجاوز ما سجلته في 10 مناطق بأكملها.

5928 إصابة جديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، عن تسجيل 5928 إصابة مؤكدة جديدة في المملكة، وتعافي 4928 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 492 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة، بلغ 632736 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 578812، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8912.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

ارتفاع منحنى الحرجة

ويشهد معدل الحالات الحرجة ارتفاعا ملحوظا وذلك من خلال منحنى هذه الحالات خلال الأسبوع الحالي. وكانت الإصابات في بداية الأسبوع وتحديدا الخميس الماضي تمثل 262 ووصلت يوم أمس الأربعاء إلى 454، وذلك في تطور ملحوظ لدخول بعض المصابين إلى غرف العناية المركزة.

أما بالنسبة لمنحى الإصابات فقد كان متذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض منذ يوم الخميس الماضي وفقا لأرقام الصحة، حيث لا تزال الحالات فوق مستوى 5 آلاف حالة إلا أنها اقتربت أمس الأربعاء من مستوى 6 آلاف حالة.