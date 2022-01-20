عاجل | إعفاءات في خدمات التعليم والصحة للإقامة المميزة

يعتزم مركز الإقامة المميزة إجراء تعديلات جديدة على أحكام الإقامة، وذلك في سياق المشروع الذي طرحه للعموم عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بإتاحة غير السعودي من غير الفئات المستهدفة الحصول على الإقامة المميزة، إضافة إلى منح حملة الإقامة المميزة إعفاءات السعوديين في الخدمات الصحية والتعليمية، حيث إن من مستهدفات المملكة ورؤيتها تحتاج إلى منح كوادر وأشخاص غير سعوديين امتيازات نظرًا لما لديهم من مميزات مفيدة ووضع خاص عن غيرهم من المقيمين في المملكة.

كوادر وأشخاص

وجاءت مبادرة مركز الإقامة المميزة إلى إعداد مشروع تعديلات جديدة لأحكام وإجراءات الإقامة المميزة انطلاقًا من اختصاصها بالإشراف على هذا النشاط بموجب تنظيمها، والذي منحها صلاحية تنفيذ السياسة والحفاظ على نهضة المملكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال الإقامة المميزة. وعلى الرغم من تعدد الخصائص التي تميز مفهوم الإقامة المميزة عن غيرها من حالات الإقامة، فإن مستهدفات المملكة ورؤيتها تحتاج إلى منح كوادر وأشخاص غير سعوديين يتسمون بمميزات مفيدة ووضع خاص عن غيرهم من المقيمين في المملكة.

خبرات وكوادر

وفيما يتعلق بالأثر التنظيمي فإن التغيرات والتطورات التي واجهتها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمالية، إضافة إلى السياسية في المملكة، والتي يتطلب معها الاستعانة بكوادر مميزة قد تحتاجها البلاد للمحافظة على نمو تلك القطاعات خاصة المالية والاقتصادية والاجتماعية منها، حيث إن جذب المستثمرين ورواد الأعمال ومالكي العقارات وأصحاب المواهب والكفاءات المتميزة سيكون له أثر إيجابي بدخول سيولة مالية للمملكة والاستفادة من الكوادر المميزة والنمو العمراني وتأسيس الشركات، وهذا سينعكس إيجابًا على القطاعات المالية والاقتصادية، فضلا عن الاجتماعية نظرًا لتوفر المزيد من الوظائف وانخفاض معدلات البطالة، واكتساب المجتمع السعودي المزيد من الخبرات من الكوادر المميزة.

من أهداف المشروع

1- توضيح الإجراءات والأحكام ذات العلاقة بالإقامة المميزة.

2- أن تكون الأحكام والإجراءات مرنة.

3- أن تتناسب الأحكام والإجراءات الواردة في مشروع النظام مع مستهدفات المملكة الحالية والمستجدة.

تعديل المادة الثانية بإضافة الآتي:

- عدم خضوعه وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

- الإعفاءات التي يتمتع بها السعودي فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية.

ــــــــــــــــــ تعديلات على المادة الثالثة

أنواع الإقامة المميزة

‌أ- دائمة.

‌ب- محددة المدة.

2- تصنف الفئات المستهدفة للحصول على الإقامة المميزة وفقًا للآتي:

‌أ- كفاءة استثنائية.

‌ب- موهبة.

‌ج- مستثمر أعمال.

‌د- رائد أعمال.

‌هـ- مالك عقار.

‌و- الفئات المستهدفة الأخرى المقترحة.

3- يحق لغير السعودي -من غير الفئات المستهدفة- التقدم بطلب الإقامة المميزة بنوعيها.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

تعديل على المادة الخامسة بإضافة:

لرئيس المركز رفض الطلب إن اقتضت المصلحة ذلك

إضافة على المادة السادسة

يصدر المركز بطاقات لأسرة حامل الإقامة المميزة.

تعديل على المادة الثامنة بإلغاء فقرة:

عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.

تعديل على المادة التاسعة بإلغاء فقرة:

تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر.