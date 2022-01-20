افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز اليوم ، قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب. وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله رئيس الجهاز العسكري المكلَّف اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الطيران اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، وقائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، وعدد من رؤساء الهيئات، حيث عُزف السلام الملكي، ثم أزاح سموه الستار لافتتاح القاعدة. واستمع إلى إيجاز عن القاعدة، وشاهد عرضاً مرئياً عما تحتويه من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

وأشاد اللواء الطيار الركن بن سعيدان في كلمته ، بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى معايير المنشآت الحديثة، فيما ألقى اللواء الطيار الركن الطاسان كلمة عن قاعدة الطيران والصرح الذي شيدته الهمم، يتسلح فيه الأبناء؛ ليكونوا درعاً حصيناً للوطن، وصقوراً حامية في سماها، فأصبحت قوة عسكرية نضاهي بها الأمم.

كما تجول وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، مستمعاً إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

عقب ذلك انتقل إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين، وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني وأطقمها من طيارين وفنيين، كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لسموه.