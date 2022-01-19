انطلاق مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم

وثمَّن محافظ أضم رعاية الأمير خالد الفيصل للمهرجان، التي تأتي انطلاقاً من دعمه جميع البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، مقدماً شكره لكل اللجان المنظمة لإنجاح المهرجان وإظهاره بالصورة التي ترتقي لمستوى تطلعات أهالي المحافظة.
الجدير بالذكر أن مهرجان العسل يقام لأول مرة على مستوى محافظة أضم التي تمتاز بثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل، ويستعرض أنواعاً مختلفة من العسل الذي تتميز به المحافظة وبيئتها التهامية والجبلية مثل عسل السدر، والسمرة، والطلح، والضهيان، وغيرها من الأنواع .
ويصاحب المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة كالأمسيات الشعرية والأدبية والفنون الشعبية ، ومعرضاً للتراث ، ودورات تدريبية للنحالين ودوري رياضي وأنشطة مسرحية وترفيهية.
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