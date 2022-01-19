تكريم 212 طالبا متفوقا

تحت رعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، سفراء التفوق في الحفل السنوي للعام الدراسي 1441 /‏ 1442 عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الحفل قال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة «يسرني ويشرفني نيابة عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن التقي هذا اليوم بكوكبة من المتفوقين، الذين ثابروا واجتهدوا فاستحقوا التكريم».

وقال البتال «لقد أثبت الشباب السعودي تميزهم وتفوقهم، في الكثير من الميادين، فأصبح التفوق سمة من سمات أبناء هذه البلاد».