تكريم 212 طالبا متفوقا

وفي بداية الحفل قال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة «يسرني ويشرفني نيابة عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن التقي هذا اليوم بكوكبة من المتفوقين، الذين ثابروا واجتهدوا فاستحقوا التكريم».
وقال البتال «لقد أثبت الشباب السعودي تميزهم وتفوقهم، في الكثير من الميادين، فأصبح التفوق سمة من سمات أبناء هذه البلاد».
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